Infarmed proíbe remédio para a esclerose por provocar malformações

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) decidiu proibir a toma do remédio Gilenya - usado para tratar a esclerose múltipla (EM) - a grávidas e mulheres em idade fértil que não estejam a utilizar um método contracetivo eficaz.As novas restrições surgem depois de a Agência Europeia do Medicamento ter recebido "notificações pós-comercialização que sugerem que o risco de malformações congénitas em crianças expostas ao Gilenya durante a gravidez é duas vezes mais elevado quando comparado com o risco na população em geral", pode ler-se no comunicado do Infarmed.De acordo com o documento da autoridade, as denúncias dão conta de malformações que afetam o coração, os rins, os ossos e os músculos. Ao, o presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Alexandre Guedes da Silva, explica que esta é uma situação "preocupante, mas não dramática"."Felizmente em Portugal temos mais de uma dúzia deste tipo de medicamentos modificadores da doença, o que faz com que existam outras opções para estas mulheres. Ainda há pouco tempo, o Betaferon, que estava contraindicado para grávidas, deixou de estar", acrescenta.Em Portugal estão aprovados 13 remédios designados medicamentos modificadores da doença, tal como o Gilenya. O último a ser aprovado foi o Ocrelizumab, o único medicamento que trata as formas mais graves da EM. Este remédio ainda não é comparticipado pelo Estado.A esclerose múltipla é uma doença crónica e degenerativa. Surge normalmente entre os 20 e os 40 anos.As mulheres que iniciem a toma do remédio têm de ter um teste de gravidez com resultado negativo e utilizar método contracetivo eficaz durante o tratamento e até 2 meses após o fim.