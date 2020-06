Infarmed recolhe e suspende comercialização de lote de testes de imunidade à Covid-19 após falsos negativos

O Infarmed recolheu um lote específico de testes rápidos aos anticorpos da Covid-19 após dois falsos negativos.



"O distribuidor nacional dos testes rápidos de anticorpos "Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test Coronavirus (COVID-19) IgG/IgM Antibody Test (S/P/WB)", do fabricante Biocant Diagnostics Inc está a efetuar a recolha voluntária do lote B251C031220, após se terem verificado dois resultados falsos negativos em Portugal", lê-se em comunicado.





Segundo a nota anunciada no site do Infarmed, o fabricante justifica que os problemas com este lote específico se devem ao facto deste fazer parte da produção inicial do teste e, por isso, "não incluir as melhorias entretanto introduzidas para aumentar a sua sensibilidade e especificidade para a deteção de baixos níveis de anticorpos IgG".

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde decide assim a suspensão da comercialização e recolha do lote.