Infestação de formigas com asas no hospital Garcia de Orta, em Almada. Veja as imagens

O serviço de observação do Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem uma infestação de formigas com asas.Nas imagens a que oteve acesso, é possível ver as formigas no mesmo espaço dos doentes. Questionado pelo, o hospital confirmou a infestação.A unidade hospitalar explicou que as formigas com asas entraram no edifício através de uma caixa de estore, junto à janela. A mesma fonte refere que o problema foi de imediato identificado e já está agendada uma desinfestação para esta quarta-feira.O hospital garantiu, ainda, que nenhum dos doentes está em risco.