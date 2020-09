Infetados com Covid-19 podem transmitir doença até 90 dias, avançam russos

As pessoas infetadas com coronavírus podem transmitir a doença até 90 dias.A informação está a ser avançada pela diretora do Serviço Federal da Rússia para a Supervisão e Bem-Estar do Consumidor, Anna Popova, que afirma que os investigadores daquele país concluíram que cada paciente pode transmitir a doença, ainda que recuperados, até 90 dias após o contágio."Temos registos de transmissões até 48 dias. No entanto, no estrangeiro, há registo de transmissões de Covid-19 após 90 dias da transmissão", afirmou a especialista à agência russa Tass. Popova sublinhou ainda que apesar do paciente poder testar negativo para o coronavírus, o vírus continua a transmitir-se através "pelo nariz".