Comida podre, banhos de água fria, quartos sem aquecimento são alguns dos maus-tratos que familiares de utentes alegam ser praticados no lar Delicado Raminho, no Vimieiro, concelho da Lourinhã, onde cada utente paga, em média, 1500 euros por mês. As queixas levaram, esta segunda-feira, à realização de uma inspeção com caráter de urgência, por parte de técnicos da Segurança Social.









