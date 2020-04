"Isolado em casa da minha mãe": Presidente da Câmara de Mação conta como vive a quarentena

Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, fez esta quarta-feira o teste da Covid-19 e está a aguardar o resultado em isolamento profilático, em casa da mãe. O autarca participou, a 3 de abril, numa ação de sensibilização da GNR junto de automobilistas na EN2, em Vila de Rei.Com a confirmação de que o comandante do destacamento da GNR da Sertã, presente na ação, estava infetado, foram contactados todos que que participaram na operação. Além de Vasco Estrela, estiveram os autarcas de Proença-a-Nova, Vila de Rei e o presidente da Junta de Freguesia de Cardigos. "O contacto com a pessoa foi esporádico e não mais de três minutos, ao ar livre", recorda o autarca.Vasco Estrela, que não apresenta sintomas, está em isolamento profilático desde segunda-feira, cumprindo assim as indicações recebidas da autoridade de saúde. "Despedi-me da minha mulher e dos três filhos e estou isolado em casa da minha mãe. Ela ficou com a minha irmã, emprestando-me a residência para poder estar em isolamento". A mulher assegura a entrega de alimentos, que deixa à porta de casa.Durante este período, o autarca mantém as suas funções com "as necessárias adaptações fruto da distância física" a que está obrigado. Esta quarta-feira presidiu à reunião semanal do Executivo através de videoconferência. Até ter o resultado do teste, que deverá ser conhecido hoje, Vasco Estrela enfrenta alguma ansiedade: "É uma situação nova. Não sabemos exatamente quais as consequências. Há pessoas que passam bem e outras que têm tido complicações."