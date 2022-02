Jamie Oliver almoçou no Mercado de Matosinhos

O chef britânico Jamie Oliver visitou e almoçou no Mercado de Matosinhos, na sexta-feira. Conhecido por vários programas televisivos de culinária que alcançaram grande destaque em vários países, esteve vários dias pelo Grande Porto, acompanhado de uma equipa de filmagens.

Em Matosinhos, Jamie Oliver visitou as bancas de venda de peixe fresco, no mercado municipal, e almoçou na Cervejaria do Mercado, um dos restaurantes localizados no mesmo edifício. O chef britânico ainda cozinhou naquele estabelecimento.

Já na quarta-feira, Jamie Oliver tinha estado pela cidade do Porto, onde jantou polvo e alheira, no restaurante O Rápido. Na quinta-feira, partilhou um vídeo, gravado na rua de Santa Catarina, Porto. "O Porto é incrível, a comida é extraordinária, as pessoas são adoráveis. Vou por aí à procura de novas ideias, inspirações, aprender mais sobre a cultura, tomar o pequeno-almoço, almoço, jantar, snacks, bebidas... Já conheci pessoas incríveis e ainda são 10h30!", afirmava no vídeo.