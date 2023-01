João Galamba convicto que tripulantes da TAP não vão avançar com greve

O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, reuniu-se esta quinta-feira de manhã com a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e "está convicto" que conseguirá evitar a greve de 25 a 31 deste mês "que causaria um grave dano à empresa".

"Perante a informação prestada pela direção do sindicato sobre o acordo alcançado, o ministro está convicto de que a assembleia-geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do ministro João Galamba.





Esta quinta-feira Galamba submeterá a votação em Assembleia Geral o acordo celebrado com a administração da TAP.

O Ministro das Infraestruturas saúda a direção do Sindicato pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP.