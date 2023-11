Jornada da Juventude volta a ser vivida nas dioceses no final de novembro

O aproveitamento da dinâmica criada pela Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa em agosto, é um dos objetivos da Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) que, no final de novembro, se assinala em todas as dioceses.

No Patriarcado de Lisboa, esta JDJ vai ter lugar em Vila Franca de Xira, no dia 26 de novembro -- domingo do Cristo Rei -, constituindo o primeiro grande encontro do novo patriarca, Rui Valério, com a juventude diocesana.

"A JDJ deste ano acontece três meses depois da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e nesse sentido será um momento de recordar e voltar a viver toda a alegria de acolhermos o Santo Padre e os jovens de todo o mundo", susblinha João Clemente, diretor do Serviço da Juventude do Patriarcado, na página desta diocese na Internet.

Workshops, uma feira vocacional e um espaço de confissões, à semelhança do que ocorreu na JMJ Lisboa 2023, integrarão o programa da Jornada Diocesana da Juventude, que ficará marcada pelo lançamento do programa "E agora? -- Um mapa para ler a Jornada", através da conta de Instagram @lisboa.eagora e que, segundo o Patriarcado, "é uma proposta para rezar, aprofundar a fé, servir e olhar o mundo".

"Alegres na Esperança" é o mote para esta Jornada da Juventude, que se assinala em todas as dioceses do mundo.

Além da celebração nível diocesano, a Igreja promove edições internacionais destas jornadas, como a que aconteceu em Lisboa, de 01 a 06 de agosto, com mais de 1,5 milhões de participantes nas celebrações conclusivas, presididas pelo Papa Francisco, no Parque Tejo.

Outras dioceses divulgaram já o seu programa para esta Jornada, com Évora a realizar as suas atividades em Alcácer do Sal, no sábado, dia 25, iniciando-se logo pela manhã, com o acolhimento, e terminado ao fim da tarde com um concerto.

Já Portalegre-Castelo Branco vai levar os jovens diocesanos até Abrantes, onde se repetirá o modelo da JMJ, com famílias de acolhimento a receberem os participantes nas atividades.

Momentos de oração, workshops e espaço para testemunhos vão marcar a Jornada Diocese da Juventude de Portalagre-Castelo Branco, que tem início previsto para as 18:00 de sexta-feira, dia 24, terminando no dia seguinte, dia 25.

No Algarve, foi Almancil a localidade escolhida para receber os jovens católicos locais no dia 25, com o setor da Pastoral Juvenil da diocese a considerar que esta iniciativa será "um verdadeiro encontro com Cristo, baseado em três dimensões: catequese, missão e celebração".