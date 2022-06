Pedro Mourinho foi homenageado pela Câmara Municipal de Montalegre, no distrito de Vila Real, onde tem as suas origens familiares. Recebeu a medalha de ouro do município.



"É uma honra. Montalegre é como se fosse a minha casa e a minha família", afirmou ao CM o jornalista.

Mourinho tem 50 anos e já trabalhou na RTP, na SIC e na TVI. Passou também pela RFM e Rádio Comercial.

Nos últimos meses, o seu trabalho como enviado especial da estação de Queluz de Baixo à guerra na Ucrânia foi muito elogiado.