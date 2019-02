Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José de Mello Saúde, dona da rede CUF, suspende convenção com a ADSE

Suspensão tem efeitos a 12 de abril de 2019.

Por Sónia Trigueirão | 11.02.19

A José de Mello Saúde suspendeu esta segunda-feira a convenção com a ADSE para a prestação de cuidados de saúde na rede CUF, sabe o Correio da Manhã.



A suspensão tem efeitos a 12 de abril de 2019. Em comunicado, o grupo José de Mello Saúde salienta que todas as marcações realizadas até então se mantém ao abrigo do regime da ADSE. No entanto, as marcações futuras para datas posteriores a 12 de abril de 2019 estarão sujeitas a uma tabela de preços.



Os grupos privados donos dos hospitais CUF e Luz já tinham ameaçado suspender as convenções com o subsistema de saúde ADSE, após este ter exigido 38 milhões de euros por excessos de faturação.



Em causa estão cerca de 130 mil trabalhadores do Estado que descontam para a ADSE.