Jovens portugueses entre os mais gordos do Mundo

Um terço dos jovens portugueses com idades entre os cinco e os 19 anos são pré-obesos ou obesos. Portugal é um dos países do Mundo com mais crianças com excesso de peso: figura em 14º lugar de uma lista de 52 países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Os dados divulgados indicam que 10,4% dos menores portugueses sofrem de obesidade e 22% são pré-obesos. No total, são 454 mil crianças e jovens, dos quais 146 mil são obesos e 308 mil possuem peso a mais face à altura.

A lista elaborada pela OCDE e que inclui os cinco países mais populosos do Mundo é liderada pelos Estados Unidos da América, com 41,6% dos jovens com problemas associados à obesidade. Portugal (32,4%) é entre os 28 países da União Europeia o sexto classificado, sendo que os cinco que lideram a tabela europeia são do Sul: Grécia (37,3%), Itália (36,8%), Malta (36,7%), Espanha (34,1%) e Chipre (33,1%).

"Nas próximas três décadas, o excesso de peso fará 93 milhões de mortos nos países membros da OCDE, com a obesidade e as doenças relacionadas a reduzirem a esperança de vida em três anos nos próximos 30 anos", divulga a OCDE, que considera "urgente reforçar os investimentos em políticas que promovam estilos de vida saudáveis".