Junta de Arroios quer ruas limpas e explica regras em seis línguas

As indicações sobre a recolha do lixo e limpeza das ruas de Arroios, em Lisboa, vão passar a constar em cinco línguas além do português. A informação – em inglês, bengali, nepalês, hindi e mandarim – chega aos moradores e comerciantes da Avenida Almirante Reis, esta sexta-feira. A iniciativa é da Junta de Freguesia, que vai distribuir panfletos com as regras e multas por incumprimento, e quer "uma maior preocupação de todos" com a higiene urbana.

"A integração dos migrantes para a segurança de todos tem sido um dos meus grandes objetivos, o que ainda mais se justifica depois da tragédia da passada terça-feira no Centro Ismaili", afirma a presidente da Junta de Arroios. Madalena Natividade reúne com representantes de comunidades estrangeiras (Bangladesh, Índia, Nepal, China, Paquistão e Brasil estão representados) no arranque da ação de sensibilização.

Os rostos da campanha ‘Arroios Limpa’ são migrantes. "Vale a pena ver os vídeos de habitantes de Arroios de várias nacionalidades de origem a dar o exemplo e a apelar à limpeza das ruas, a quem muito agradeço pela disponibilidade e responsabilidade", acrescenta a autarca.

Os conselhos básicos passam por "não deitar lixo para o chão, recolher os dejetos dos seus animais de estimação, utilizar os contentores de lixo de forma correta e denunciar casos de lixo acumulado ou deposição legal", lê-se em comunicado. De acordo com o regulamento de resíduos da Câmara de Lisboa, as multas por incumprimento variam entre os 2500 (pessoas singulares) e os 22 500 euros (pessoas coletivas).