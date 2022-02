Laboratórios Germano de Sousa encerrados até dia 13 de fevereiro após ciberataque

Os Laboratórios Germano de Sousa vão estar encerrados até ao próximo dia 13 de fevereiro, depois de o grupo ter sido alvo de um ciberataque durante a madrugada desta quinta-feira.Num comunicado publicado no site, o Grupo explica que foram tomadas todas as medidas para proteger os sistemas, estando agora a trabalhar para conseguir retomar a atividade com normalidade na próxima segunda-feira."Não existe qualquer evidência que os dados dos nossos doente tenham sido comprometidos", pode ainda ler-se no comunicado.O Grupo Germano revelou ainda que o ciberataque "deliberado e criminoso" tinha como objetivo "causar perturbações à sua atividade e aos seus doentes".