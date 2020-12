Lar da Misericórdia de Castelo de Vide regista primeiro óbito relacionado com a Covid-19

Uma utente de um dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide (Portalegre) é a primeira vítima mortal do surto de covid-19 na instituição, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da administração.

De acordo com a mesma fonte, além do óbito desta utente de 92 anos, no lar João José Le Cocq, há a registar 24 utentes infetados e 11 funcionários, podendo o número de colaboradores infetados aumentar para 14, caso sejam confirmados nas próximas horas os resultados de três testes rápidos efetuados na instituição.

Em comunicado publicado na página da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide (SCMCV) na rede social Facebook é indicado que quatro destes 24 utentes infetados estão hospitalizados.

O lar João José Le Cocq contava com 25 residentes, sendo esta estrutura apoiada por "20 a 21 funcionários", segundo disse na segunda-feira à Lusa o provedor da SCMCV, João Filomeno.

De acordo com o relatório publicado esta quinta-feira pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), na sua página na Internet, o distrito de Portalegre conta com um total de 30 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 612 casos ativos, 883 casos recuperados e 40 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Portalegre, com 236 casos. Seguem-se Gavião, com 55 casos ativos, Marvão (49), Crato (48), Nisa e Castelo de Vide com 44 casos cada, Alter do Chão (36), Elvas (31), Campo Maior (17), Ponte de Sor (15) e Monforte com 10 casos ativos.

O concelho de Avis apresenta nove casos ativos, Fronteira e Arronches com oito casos ativos cada e o concelho de Sousel não apresenta qualquer caso ativo.

A ULSNA indica que foram feitos até esta quinta-feira 32.012 testes de diagnóstico no distrito.

Portugal contabiliza pelo menos 5.192 mortos associados à covid-19 em 332.073 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).