O lar de Abobeleira Valdanta, em Chaves, é acusado de maus-tratos aos utentes. A denúncia parte de funcionários e ex-funcionários, que já fizeram queixas à Segurança Social, Ministério Público e Autoridade para as Condições de Trabalho.Segundo os documentos a que oteve acesso, há casos de idosos a dormir nas casas de banho, outros que por falta de pessoal não têm cuidados de higiene. “O jantar é servido às 18h30, e depois só comem sopas de pão às 11h00 do dia seguinte. Ao meio-dia, almoçam”, diz Júlia Brochado. Aurora Carvalho, presidente da direção do lar, não quis falar ao