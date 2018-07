Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Legionella' obriga a fecho de residências de estudantes do Politécnico de Coimbra

Bactéria foi detetada em dois chuveiros.

23:25

O Politécnico de Coimbra anunciou hoje ter encerrado as residências de estudantes situadas em Bencanta na sequência da deteção de 'legionella' em dois chuveiros, após uma inspeção de rotina realizada pela Administração Regional de Saúde do Centro.



Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, lê-se que "a presidência do Politécnico de Coimbra e a Administração dos Serviços de Ação Social do Politécnico, responsáveis pela gestão das referidas unidades residenciais [decidiram] elevar as medidas preventivas e transferir os 56 alunos ali alojados, para proceder, na próxima segunda-feira, dia 9, à limpeza e desinfeção por uma empresa especializada".



Após este procedimento, a Administração Regional de Saúde do Centro "voltará a analisar o sistema de distribuição de água".



"O Politécnico de Coimbra informa que encerrou esta sexta-feira as residências situadas em Bencanta, na sequência de deteção de 'Legionella pneumophila', em 2 chuveiros, numa inspeção de rotina, realizada pela ARS Centro", refere a nota.



De acordo com a mesma fonte, a ARS Centro recomendou "interditar a utilização dos chuveiros e tomar as medidas necessárias para correção da situação, nomeadamente, limpeza e desinfeção da cabeça dos chuveiros e implementar tratamento de choque térmico e/ou químico em toda a rede, de acordo com as características da mesma'".



A nota do Politécnico diz igualmente que, "na altura do encerramento preventivo das instalações, nenhum dos residentes daquelas unidades apresentava qualquer sintomatologia compatível com a doença".