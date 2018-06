Lisboa sai à rua e marchas já desfilam na Avenida da Liberdade

Vinte e quatro marchas descem a Avenida da Liberdade.

Por Rogério Chambel | 21:05

Lisboa vive na noite desta terça-feira o ponto alto das festas da cidade, com o desfile das marchas populares, que transformam a avenida da Liberdade numa grande passerelle de cor, luz e som.No total, desfilam 26 marchas (Voz do Operário, Mercados e Santa Casa participam extra-concuso), com S. Vicente a abrir o desfile e Santa Engrácia a fechar. Alfama, a segunda a desfilar, defende o título.Cada marcha tem entre cinco a sete minutos para apresentar o seu tema ao júri, qua avalia coreografia, figurino, arcos e música, entre outros aspectos. É no desfile da avenida da Liberdade que tudo se decide e onde se jogam os últimos trunfos.Vamos ver de tudo um pouco; arraiais e manjericos, varinas e fragateiros, tourada e fado, xailes e guitarras a trinar, vitrais, barbeiros. O tema geral é "A Canção de Lisboa", com Vasco Santana e Beatriz Costa sempre presentes.A acompanhar as marchas, vamos ver madrinhas e padrinhos famoso. Maya, Pimpinha Jardim, João Baião, Teresa Guilherme, Pedro Barroso, Carla Andrino, Carla Matadinho, Chakall, entre muitos outros, vão desfilar, defendendo as cores das suas marchas.

MERCADOS - Maya e Sérgio Rossi

Maya foi a madrinha dos mercados, numa marcha que lembrou os três santos populares.