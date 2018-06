Saiba que ruas vão estar cortadas pelos arraiais de Santo António

Trânsito vai estar fortemente condicionado na cidade de Lisboa no dia 12.

20:06

Os tradicionais festejos em torno do santo padroeiro de Lisboa vão obrigar ao encerramento de muitas artérias na capital. Até agora, já se conheciam os condicionamentos provocados pelas marchas populares na Avenida da Liberdade e as cerimónias associadas aos casamentos de Santo António, com implicações em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e Santo António.

Mas a Câmara Municipal de Lisboa acaba de revelar as artérias que estão cortadas ao trânsito devido à realização dos típicos arraiais nos bairros populares de Lisboa, designadamente nos bairros de Alfama, Bica, Santa Catarina e São Vicente.



O trânsito estará cortado, ou pelo menos condicionado, a partir das 18h de terça-feira até às 7h de quarta-feira, feriado em Lisboa.



Consulte no Negócios a lista das artérias cortadas na cidade.