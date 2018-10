Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa terá 21 lugares de estacionamento exclusivos para veículos partilhados

Novos lugares de estacionamento estarão devidamente identificados.

Por Lusa | 18:58

A cidade de Lisboa vai contar com 21 lugares de estacionamento exclusivos para veículos partilhados, que funcionarão das 08h00 às 20h00, foi anunciado esta quinta-feira.



Segundo um comunicado enviado pela emov, empresa de 'carsharing', os novos lugares de estacionamento estarão devidamente identificados e "vão distribuir-se pela Av. Duque d'Ávila, Rua Damasceno Monteiro, Calçada da Quintinha, Rua das Taipas, Praça do Príncipe Real, Praça da Ribeira Nova, Rua da Penha de França, Av. 5 de Outubro e Rua Tomás Ribeiro".



A mesma nota acrescenta que "em cada local estarão disponíveis nos próximos dias e, em zonas devidamente identificadas, dois a três lugares exclusivos para o estacionamento de veículos partilhados".



Com a criação destes espaços de estacionamento, os utilizadores terão lugares exclusivos para os veículos partilhados, mas poderão "continuar a estacionar em qualquer lugar de estacionamento público, dentro da área de serviço, sem ter de pagar", ressalva o comunicado.



A iniciativa é da Câmara Municipal de Lisboa e conta com o apoio de várias entidades de 'sharing'.