A Área Metropolitana de Lisboa, em parceria com as câmaras de Lisboa e Cascais, apresentou este sábado o Sistema de Aviso e Alerta de Tsunami no Estuário do Tejo. As sirenes de aviso na Praça do Império e na Ribeira das Naus soaram este sábado pela primeira vez.



"Atenção, exercício alerta tsunami", ouviu-se na instalação sonora, após a emissão de sinais de alerta.