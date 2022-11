Lousã adota medidas de poupança energética na iluminação de Natal

O Município da Lousã vai adotar medidas de poupança energética na iluminação de Natal, acompanhando a estratégia de sustentabilidade energética, anunciou este domingo aquela câmara do distrito de Coimbra.

Segundo uma nota de imprensa, a decoração será colocada apenas em alguns locais, como rotundas, cruzamentos, praças, jardins e edifícios públicos e o horário de funcionamento da iluminação natalícia será reduzida.

Toda a decoração será efetuada com recurso a tecnologia LED, "sendo também esta uma importante forma de poupança energética", adianta a autarquia, ao referir que a iluminação estará ligada entre as 17h30 e as 23h00.

Além de uma redução no valor da decoração, cerca de 11 mil euros, de acordo com o Município da Lousã, acresce a poupança obtida com a diminuição do horário de funcionamento da iluminação.

Estas medidas foram articuladas com a AESL - Associação Empresarial Serra da Lousã, estando ambas as entidades a preparar um programa de animação e dinamização do comércio local que será apresentando brevemente, informa ainda a autarquia.

A poupança energética com a iluminação de Natal enquadra-se num conjunto mais alargado de medidas que estão a ser adotadas pela autarquia.