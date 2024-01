Lucas e Lara, do Porto e de Viseu, são os bebés do ano

3, 2, 1… Lucas, no Porto, e Lara, em Viseu, nasceram no primeiro minuto de 2024 e são os bebés do ano. Logo depois das 12 badaladas, Lucas, de 3,450 kg, nasceu no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto. É filho de Sandra Silva e Rui Pedro, que vivem em Gondomar. “Isto ainda torna tudo mais especial. A partir de agora, as Passagens de Ano também serão aniversários”, referiu Sandra. Lara nasceu no Hospital de Viseu, com 48 centímetros e 2495 gramas. “Demorou a nascer, mas nasceu à hora certa, estou muito feliz”, diz Sílvia Fernandes, de 31 anos, residente em São Romão, Seia. “Sou bombeiro e isso ajudou a lidar com o parto”, diz o pai, Pedro Valentim, de 32 anos.









Nem todos os bebés nasceram em hospitais. Matilde, de Minde, Alcanena, nasceu numa ambulância, na A23, junto ao nó da Zibreira, Torres Novas, às 07h00 de ontem, numa altura em que as maternidades de Abrantes e Leiria, estavam fechadas. É o segundo filho de Ana Lebre e o quinto de Francisco Nunes, que assistiu ao parto no exterior da viatura. O parto foi realizado com apoio da equipa médica do INEM de Abrantes. Matilde nasceu com 3,045 quilos e deu entrada com a mãe no Hospital de Leiria, após a reabertura da urgência obstétrica. Em Abrantes, a maternidade continua fechada devido a incêndio.

Em Lisboa, o primeiro bebé do ano é uma menina. Chama-se Ellie, nasceu às 00h04, na Maternidade Alfredo da Costa. É o primeiro filho de Diana Fernandes e Michel Sobrado.