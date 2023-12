Em fevereiro de 2020, quatro meses antes das gémeas luso-brasileiras serem tratadas gratuitamente em Portugal com o medicamento mais caro do Mundo (Zolgensma), que custou no total cerca de 4 milhões de euros ao Estado português, a mãe das crianças teve de assinar uma declaração, na qual se comprometia a ficar em Portugal após o tratamento das filhas.









Ver comentários