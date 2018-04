Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais um caso de sarampo registado

Dos 86 casos, 77 já estão livres da doença.

13:38

O surto de sarampo infetou até esta segunda-feira 86 pessoas, das quais 77 já foram curados, segundo a informação diária da Direção Geral da Saúde (DGS).



Os dados oficiais referem-se até às 19h00 de domingo e dão conta de mais um caso em relação ao dia anterior.



Um doente com sarampo continua internado e 21 casos estão a ser investigados.



Segundo a DGS, o vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra.



Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.



Este organismo do Ministério da Saúde indica que "os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal".