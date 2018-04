Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de casos de sarampo confirmados aumenta para 85

74 dos casos já estão curados.

O número de infetados com sarampo subiu de 84 para 85 até às 19h00 de sábado, anunciou hoje a Direção Geral da Saúde (DGS).



Dos 85 casos confirmados, 74 estão já curados, de acordo com um comunicado deste organismo do Ministério da Saúde sobre o surto de sarampo.



Em atualização