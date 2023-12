Maior presépio ao vivo da Europa já abriu portas em Braga

O maior presépio ao vivo da Europa abriu no domingo portas em Priscos, Braga, com uma mensagem de reflexão sobre o tráfico de seres humanos. A inauguração contou com a presença de Nadege Ilick, sobrevivente de tráfico humano em África.O presépio conta com mais de 800 figurantes em 90 cenários diferentes, que levam os visitantes numa viagem até aos dias de Cristo. É um espaço com cerca de 30 000 m2 com referência às culturas egípcia, judaica, romana, assíria, grega e babilónica, onde não faltam muitos dos ofícios que existiam no tempo de Jesus.A entrada é gratuita até aos 12 anos de idade. Os restantes ingressos têm um custo solidário de cinco euros.