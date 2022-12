Marta Nogueira, conhecida como ‘menina-milagre’, por ter sobrevivido à tentativa de homicídio de um ex-namorado, em 2015, no Pinhão, Alijó, vai estar presente, a 11 de dezembro, às 11h00, na inauguração do Presépio ao Vivo de Priscos, em Braga. O objetivo, de acordo com o padre João Torres, é fazer os figurantes e os visitantes refletirem sobre a violência no namoro.









A ‘menina-milagre’ vive com duas balas alojadas na cabeça. O Presépio Vivo de Priscos é considerado o maior do género na Europa. Conta com cerca de 600 figurantes, em 90 cenários diferentes, num espaço de 30 mil metros quadrados. É organizado desde 2006.