A Associação Desportiva Forças de Segurança Unidas está a organizar um torneio solidário de futsal para ajudar a pagar as sessões de fisioterapia de Marta Nogueira, a jovem baleada pelo ex-namorado, em 2015, e que vive com duas balas alojadas na cabeça.“Segue com coragem, firme e forte”, indica o grupo, que integra elementos de segurança privada, forças de segurança e bombeiros. O evento para ajudar a ‘Menina Milagre’ decorrerá nos dias 30 e 31, em Vila do Conde, com apoio de elementos da Associação Internacional de Polícia.