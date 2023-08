A taxa de cesarianas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) subiu no primeiro semestre de 2023 face ao verificado nos últimos anos. Em 16 unidades hospitalares, 2023 está a ser o ano com mais cesarianas desde 2017.



De acordo com os dados publicados no Portal da Transparência do SNS, a taxa de cesarianas nos hospitais públicos cifrou-se, de janeiro a junho, em 32,38% do total de partos realizados: foram feitos 31 697 partos, 10 263 dos quais por cesariana.









Ver comentários