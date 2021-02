Há um concelho sem casos de Covid-19 e 219 em risco extremo de contágio. Saiba se é o seu

Mais de 70% dos 308 concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 20 de janeiro e 02 de fevereiro, segundo dados oficiais.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado, estão neste patamar 219 dos 308 concelhos portugueses (71,1%), ou seja, menos 15 em relação à análise divulgada a 25 de janeiro.Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".Apenas 89 concelhos de um total de 308 não estão em risco extremo.Com zero casos de infeção os dados dão conta de apenas um concelho: Velas, nos Açores.Os municípios de Castelo de Vide (6.680), Penedono (5.289), Aguiar da Beira (4.751) e Almeida (4.254) são os concelhos com maior incidência acumulada.Portugal registou hoje 196 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.505 casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.344 pessoas, mais 96 do que no domingo, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 12.Desde o dia 28 de dezembro que Portugal não registava um número de novos casos tão baixo, quando o país teve 2.093 novas infeções diárias, também uma segunda-feira, dia em que habitualmente os valores são mais reduzidos.Os dados de hoje revelam ainda que 6.755 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 612.921 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.Há oito dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.O número de casos ativos em Portugal também regista um decréscimo. Há 140.644 pessoas com o vírus ativo, menos 4.446 em relação a domingo, e o valor mais baixo desde 19 de janeiro, quando se registavam 135.841.O número de óbitos hoje é igualmente o mais baixo desde 18 de janeiro, dia em que se registaram 167 mortes.Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.As autoridades de saúde têm em vigilância 180.905 contactos, menos 6.535 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.