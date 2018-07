Mais de 80% dos professores querem reforma antecipada

Sinais de exaustão emocional preocupam investigadora.

Por Lusa | 14:06

Apenas 5% dos professores não defendem mudanças no regime de aposentação, sendo que 84% é a favor da reforma antecipada, revela um estudo nacional baseado em mais de 15 mil respostas, esta sexta-feira divulgado.

Durante os meses de fevereiro e março, cerca de 19 mil professores responderam a um questionário com mais de 100 perguntas que resultou no "Inquérito Nacional sobre as Condições de Vida e Trabalho na Educação em Portugal", apresentado em Lisboa.

Dos inquéritos recebidos foram validados mais de 15 mil que revelam que "mais de 75% dos professores estão com exaustão emocional" e "95% é a favor de mudanças no sistema de aposentadoria", anunciou a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Varela, que é coordenadora do trabalho pedido pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).



Esta sexta-feira foram divulgados apenas alguns dos resultados do estudo, que ainda não está concluído, uma vez que os investigadores receberam "mais de dois milhões de dados", explicou Raquel Varela, saudando o trabalho da Fenprof em garantir a distribuição e recolha de milhares de inquéritos pelas escolas de todo o país.



Dos professores com exaustão emocional, a investigadora sublinha que cerca de metade apresentam "sinais preocupantes": 11,6% revelam sinais intensos de esgotamento emocional, 15,6% sinais críticos e 20,6% marcas plenas de exaustão emocional.