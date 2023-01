Mais de cem pessoas manifestaram-se em Lisboa em apoio à democracia brasileira

Mais de uma centena de pessoas manifestaram-se esta quarta-feira ao final da tarde no Largo de Camões, em Lisboa, em apoio à democracia brasileira e pedindo a responsabilização dos envolvidos no ataque aos três poderes em Brasília, no passado domingo.

"Em defesa da democracia no Brasil e pela responsabilização de todos os criminosos e terroristas - Sem Amnistia", é o tema da manifestação organizada pelo Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira em Lisboa, um dos movimentos ativistas de brasileiros mais representativo em Portugal.

Os manifestantes gritavam "sem amnistia", recusando perdão da justiça aos apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e vandalizaram as sedes do Palácio da Alvorada, Congresso e Supremo Tribunal Federal, sedes dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário).