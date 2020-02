Mais de mil foliões desfilam no Carnaval de Sesimbra

O Carnaval de Sesimbra apresenta este ano várias novidades. O local dos desfiles, situado na Marginal da vila, vai ter baias e reforço de segurança para impedir o atravessamento de pessoas enquanto estão a passar as escolas.Outra alteração prende-se com o fim dos copos de plástico descartáveis e a introdução de copos reutilizáveis, como começa a ser regra nos grandes eventos. Este ano há seis escolas de samba e dois grupos de axé que vão desfilar em Sesimbra no domingo e na terça-feira. No total deverão desfilar mais de mil pessoas.As previsões meteorológicas apontam para tempo seco e temperaturas de 20 graus, pelo que milhares de pessoas deverão aproveitar o Sol para rumar à vila situada na península de Setúbal, que oferece o maior Carnaval de praia mais próximo da Grande Lisboa.A autarquia espera 25 a 30 mil visitantes, por dia, no domingo, segunda e terça-feira, dias em que se realizam os desfiles das escolas de samba e o já tradicional cortejo dos palhaços. A Câmara de Sesimbra aumentou o orçamento para o Carnaval."Houve uma retificação em alta do orçamento do Carnaval em cerca de 25 mil euros, para um total de 150 a 175 mil euros", revelou aoo presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus. O autarca da CDU destaca que houve um aumento dos montantes atribuídos às escolas por passista e por carro alegórico. Francisco Jesus nota ainda que outras melhorias vão fazer aumentar o orçamento, nomeadamente, a colocação de baias e de mais seguranças, a instalação de uma ‘fan zone’ e também a iluminação da Fortaleza.As escolas começaram a preparar o Carnaval há longos meses, mas agora chega o momento mais esperado. No Grupo Recreativo e Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra, está tudo quase a postos para os desfiles."Este ano o Carnaval de Vila Zimbra é um grito de alerta contra a violência doméstica, tendo em conta os números, que são públicos, da quantidade de mortes ocorridas nestes últimos anos", contou aoAna Cruz, secretária da escola de samba.O desfile vai contar uma história através das fantasias, com as mulheres como protagonistas. "Vamos começar pelas mulheres escravas da época colonial, mas vamos também enaltecer as mulheres domésticas do século XXI. Também será enaltecida a personalidade da mulher, em que metade é bruxa e metade é fada", afirmou aoAna Cruz, enquanto cosia os trajes que serão utilizados pelos passistas.Os principais desfiles, no domingo e na terça-feira, começam às 14 horas e as entradas são gratuitas.Com 900 figurantes, 13 grupos e 11 carros, a Comissão Organizadora do Carnaval de Pataias (Cocapa) completa 22 anos a dinamizar a vila do concelho de Alcobaça, conseguindo a proeza de colocar a localidade no mapa dos desfiles de Entrudo.João Pereira, de 29 anos, metalúrgico, e Raquel Soares, de 21, serão os reis do Carnaval. Os desfiles realizam-se nos dias 23 e 25 de fevereiro, às 15 horas. As entradas são três euros. Dia 21, às 10h30, haverá desfile infantil.Carros alegóricos, escolas de samba, gigantones e cabeçudos, num total de dois mil foliões, desfilam em Sines, entre domingo e terça-feira. A folia começa, contudo, sexta-feira com o Carnaval dos Pequeninos."O tema do ‘samba enredo’ é o ‘Baú da Felicidade’, que retrata o sistema financeiro com uma sátira à gestão", disse aoRui Encarnação, presidente da Associação de Carnaval de Sines. O bilhete para um dia custa 5 euros, e 12 euros para todo o evento.