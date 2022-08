Foram quatro dias de festa que terminaram, este domingo, com um saldo “extremamente positivo”. Ao todo, durante os dias da Romaria da Agonia, passaram por Viana do Castelo um milhão e 250 mil visitantes. Só este domingo, a organização contabilizou mais de 170 mil pessoas a assistirem ao Cortejo Histórico-Etnográfico, o momento alto do dia.









Ver comentários