Mulher entre os 30-39 anos morreu vítima de Covid-19. Obesidade agravou estado de saúde

da Saúde alertou ainda para o aumento de casos de coronavírus em pessoas mais jovens.

Maisvítimas mortais enovos casos são os números das últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da DGS desta sexta-feira.De acordo com o documento, desde o início da pandemia até hoje registam-secasos de infeção confirmados emortes.Há atualmentepessoas internadas, um número que diminui. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos diminuiu nas últimas 24 horas para 41, (na véspera eram 42).O número de pessoas recuperadas é agora de, maisem relação a quinta-feira. Há 1650 pessoas a aguardar resultado laboratorial.Ainda de referir que Lisboa e Vale do Tejo registou 128 dos 204 casos (69% do total de novos casos em Portugal). Foi nesta região que se verificaram as oito mortes por covid-19 registadas nas últimas 24 horas.Os sintomas mais comuns (registados em 90% dos casos confirmados) são a tosse (35%), a febre (28%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).De acordo com o Inquérito Serológico Nacional, Portugal ainda está longe da imunidade de grupo com 2,9% da população com anticorpos à Covid-19. Os homens são os que mais anticorpos têm face às mulheres.Relativamente à percentagem de infetados assintomáticos, essa é de 44%.A seroprevalência é baixa, pelo que se recomenda que sejam mantidas todas as medidas de proteção coletiva.Uma das vítimas mortais de Covid-19 das últimas 24 horas em Portugal foi uma mulher com idade compreendida entre os 30 e 39 anos.De acordo com Graça Freitas, a tinha patologia de obesidade associada o que agravou o seu estado de saúde.A Diretora-Geral