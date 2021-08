Manifestantes negacionistas que insultaram Gouveia e Melo arriscam cinco anos de cadeia

Injúria, desobediência e coação e resistência sobre funcionário – são estes os três crimes públicos mostrados pela CMTV na noite de sábado, à porta do centro de vacinação de Odivelas, à chegada do coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação.Henrique Gouveia e Melo tinha à sua espera algumas dezenas de manifestantes antivacinação, que chamaram "assassino" ao vice-almirante (crime de injúria), alguns não utilizando máscara apesar de estarem a menos de um metro do responsável da ‘task force’ (crime de desobediência), e procurando impedir a sua entrada no pavilhão multiusos (crime de resistência e coação sobre funcionário).