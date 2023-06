Em Portugal, há seis padres autorizados a realizar exorcismo. O mais conhecido é Duarte Sousa Lara, filho do antigo subsecretário de Estado da Cultura de Cavaco Silva, António Sousa Lara. No exorcismo, entre outras ações, recita-se o Salmo 90 e o Evangelho e mostra-se um crucifixo ao exorcizado. O rito começa com aspersão de água benta (artigo 21 do Ritual dos Exorcismos). A imposição das mãos sobre o atormentado (artigo 25) é oura das ações. Também se recita o Salmo 90 e o Evangelho.



O manual diz ainda que o exorcista deve mostrar um crucifixo ao exorcizado. No final, na oração, o exorcista ordena a saída do demónio: “Eu te esconjuro, Satanás, inimigo da salvação humana. Reconhece a justiça e bondade de Deus Pai, que condenou com justo juízo a tua soberba e inveja. Afasta-te deste servo de Deus, que Deus formou à sua imagem, enriqueceu com os seus dons e adotou como filho da sua misericórdia.”