Mara tem 13 anos e sofre de esclerose tuberosa. A doença rara, que no caso da menina é o tipo mais grave, caracteriza-se no surgimento de tumores no cérebro, na pele e até em órgãos como os rins, pulmões ou coração. Mara tem de fazer várias terapias – da fala, ocupacional e fisioterapia -, que a família não consegue suportar.









