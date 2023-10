O Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, afirmou que só foi “previsto e agendado com a utente” realizar a remoção do feto morto na quinta-feira e não na quarta-feira. Esta versão do hospital, que ignora o facto de na quarta-feira a unidade de saúde ter recusado a intervenção por falta de vaga, deixou os pais revoltados.









