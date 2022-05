Marcelo condecora Augusto Santos Silva e Simone de Oliveira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Augusto Santos Silva e Simone de Oliveira no Palácio de Belém, em Lisboa.



Segundo uma curta nota publicada na sexta-feira na página da Presidência da República pode ler-se que "o Presidente da República impôs as insígnias da Grã-Cruz da Ordem da Liberdade ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva".





Já em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tinha atribuído a mesma distinção ao então presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, numa cerimónia igualmente discreta.A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade.Augusto Santos Silva foi eleito presidente da Assembleia da República em 29 de março deste ano, chegando à segunda função na hierarquia do Estado Português depois de ter sido ministro em seis governos chefiados por três diferentes primeiros-ministros.Já Simone de Oliveira, que terminou a carreira em março com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito , mas a condecoração não foi surpresa, uma vez que Marcelo já o tinha anunciado no concerto em questão. A cantora de 84 anos, apesar de ter um repertório com mais de 400 canções, será sempre recordada como a mulher que em pleno Estado Novo cantou na televisão "quem faz um filho, fá-lo por gosto". Em 1969 ganhou, pela segunda vez, o Festival RTP da Canção com "Desfolhada Portuguesa", com a qual representa Portugal no Festival da Eurovisão, em Madrid.Passou pelo jornalismo, pela rádio, locução de continuidade, apresentou um concurso Miss Portugal e alguns espetáculos no Casino Peninsular da Figueira da Foz. A intérprete de "Sol de inverno", que em 1973 voltou a concorrer ao Festival RTP com "Apenas o meu povo" conquistando o Prémio de Interpretação, foi agora condecorada pelo Presidente da República.