Marcelo escolhe Tolentino Mendonça para presidir às comemorações do 10 de Junho de 2020

O chefe de Estado anunciou esta quarta-feira que escolheu o arcebispo e poeta José Tolentino Mendonça para presidente das comemorações do 10 de Junho de 2020, que decorrerão na Madeira e na África do Sul.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio na Casa do Alentejo, em Lisboa, durante a apresentação do livro "Dêem-nos alguma coisa em que acreditar", do jornalista João Miguel Tavares, que reúne os seus dois discursos nas comemorações deste ano do Dia de Portugal, às quais presidiu.

Numa intervenção de cerca de dez minutos, o Presidente da República afirmou que convidou João Miguel Tavares para essa função pelas "mesmas razões das escolhas dos três anos anteriores", os professores João Caraça, Manuel Sobrinho Simões e Onésimo Teotónio Almeida.