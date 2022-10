Visita de Marcelo não tira idosos sem-abrigo da rua

Maria José Gabriel, de 77 anos, e José Alberto Alves, de 72, vivem na rua há quatro meses. Receberam a visita do Presidente da República na última segunda-feira, mas o encontro não abriu novas portas. O casal passa as noites na estação do Oriente, em Lisboa, junto à esquadra da PSP - sendo idosos e doentes, têm medo de ser assaltados. Vivem rodeados de sacos, com roupas e objetos que trouxeram da casa onde viveram, nos últimos quatro anos, em Arroios, e de onde foram despejados. No local deverá ser criado um alojamento local.

População em risco de pobreza











Depois de dias sucessivos a viver na rua, tem já dificuldade em limpar as mãos, que higieniza com frequência. As noites são mal dormidas, razão pela qual mal abre os olhos, enquanto fala com outros sem-abrigo, em conversas testemunhadas pelo Correio da Manhã. Dois dias depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o casal recusa a captação de imagens. Dizem estar “irritados” com a situação em que vivem. São os mais velhos, entre as cerca de 15 pessoas que procuram abrigo noturno na estação.



Leia também Casal de idosos despejado de casa para ser transformada em Alojamento Local Maria e José são diabéticos. A mulher tem também problemas de coração e o marido é epilético. Um dos sacos que os acompanham está aberto e são visíveis medicamentos, bem como produtos de higiene, algodão e álcool etílico. Sentada nos bancos de cimento da estação, a mulher é natural de Sarzedo, Covilhã, mas está a viver há vários anos na capital.Depois de dias sucessivos a viver na rua, tem já dificuldade em limpar as mãos, que higieniza com frequência. As noites são mal dormidas, razão pela qual mal abre os olhos, enquanto fala com outros sem-abrigo, em conversas testemunhadas pelo. Dois dias depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o casal recusa a captação de imagens. Dizem estar “irritados” com a situação em que vivem. São os mais velhos, entre as cerca de 15 pessoas que procuram abrigo noturno na estação.

Maria confirma ao CM o contacto com técnicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas confessa já “não ter esperança” que lhe seja encontrada uma solução de habitação. “O tempo passa e continuo aqui”, afirma, apontando para o chão.





O casal recebe cerca de 700 euros em pensões, o que não chega para alugar uma casa e fazer face a outras despesas. Os dois idosos passam o dia em deslocação por vários pontos de Lisboa, carregados com sacos. Têm o passe que permite o uso gratuito de transportes à terceira idade, e vão com regularidade aos hospitais Curry Cabral e São José para serem medicados.



Costumam também parar em Santa Apolónia, junto a um supermercado. Há quinze dias, Paulo Carvalho estabeleceu contacto com ambos na estação. O antigo atleta federado de judo e a mulher, Maria Assunção, prestam apoio social a sem-abrigo. A idade avançada do casal levou Paulo a procurar uma solução “urgente”. Nas redes sociais promoveu ativamente uma petição para que o caso dos idosos doentes e sem-abrigo chegasse à Presidência da República. Já foi assinada por mais de 1200 pessoas.









“Há mais pessoas a viver na rua desde a subida dos preços”







Um em cada dez dos que trabalham é pobre

Cerca de 10% das pessoas que trabalhavam em Portugal em 2019 eram pobres, sendo o rendimento apenas um dos fatores, segundo o relatório ‘Portugal, Balanço Social’, da Nova SBE, divulgado esta sexta-feira.



Maioria tem crianças e solução seria viver só

O Relatório da Nova SBE nota que os trabalhadores pobres pertencem maioritariamente a agregados com crianças, sendo que 52% destes não estariam nesta situação de pobreza se vivessem sozinhos.







DISCURSO DIRETO

Isabel Jonet, pres. do Banco Alimentar Contra a Fome

"Pedem ajuda para pouparem na comida"



CM - Aumentaram, nos últimos tempos, os pedidos de ajuda?

Isabel Jonet - Há mais pedidos de ajuda e de seguimento. Sobretudo por parte de instituições: muitas, com cozinha, têm de fazer face ao aumento dos alimentos e da energia. Depois, é preciso lembrar que em Portugal há muitos trabalhadores pobres devido ao baixo nível salarial.



- E pedidos de famílias?

- Também. Pedem ajuda para pouparem na comida devido à nova realidade, a chamada pobreza conjuntural que é inflacionista. Temos famílias, com trabalhadores, que antes tinham a situação equilibrada, com prestação de empréstimo assegurada e agora veem essa realidade alterada e não conseguem.



- Que tipo de alimentos é que as pessoas pedem?

- Ajudamos com o nosso cabaz normal. Asseguramos o atum. Connosco, há sempre. Aliás, é dos produtos alimentares que mais distribuímos. O perfil das pessoas que nos procura mantém-se. Não temos indicação de mais famílias, com bebés, a pedir-nos ajuda.







“Há mais pessoas a viver na rua desde a subida dos preços”, refere aoPaulo Carvalho, que, acompanhado da mulher, Maria Assunção, presta apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, em Lisboa. O casal entrega comida e vestuário, lava roupa e dá condições aos idosos para que tomem banho e cortem o cabelo.