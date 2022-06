Marcelo discursa em Braga: "Viva os portugueses e o nosso querido Portugal"

Comemora-se esta sexta-feira o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O Presidente da República faz esta sexta-feira em Braga a sua sétima intervenção numa cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, depois segue para Londres onde assinala a data em Londres, com a comunidade portuguesa do Reino Unido.

O primeiro-ministro, António Costa, cancelou por motivos de saúde a sua presença nas comemorações oficiais do 10 de Junho em Braga e em Londres.

Na Avenida da Liberdade, em Braga, haverá honras militares e uma homenagem aos mortos antes das intervenções e depois um desfile das forças em parada e cumprimentos de antigos combatentes.

Nos últimos dois anos, a pandemia de Covid-19 marcou o 10 de Junho, que em 2020 foi assinalado em formato mínimo no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e em 2021 na Região Autónoma da Madeira, já com menos restrições -- e não houve celebrações no estrangeiro.

Ao minuto Atualizado a 10 de jun de 2022 | 11:49

11:30 | 10/06 "Dia do povo português, porque Portugal é o seu povo": Marcelo discursa em Braga O Presidente da Républica, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou em Braga, durante as comemorações do 10 de Junho e afirmou que o este é o "Dia do povo português, porque Portugal é o seu povo".



Marcelo enalteceu os portugueses e disse que "sem o povo não teria havido o Portugal que temos".



"A nossa pátria é história, é memória, é heróis, mas é mais que isso. É ao povo que devemos tanto. São os milhões de portugueses que fizereram, fazem e vão fazer Portugal".



O Chefe de Estado recordou ainda a história das antigas colónias portuguesas e disse que Portugal comemora dois séculos do fim do império português.



"Viva os portugueses e viva o nosso querido Portugal", terminou Marcelo.

O Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, Jorge Miranda, agradeceu o facto de as comemorações se realizarem em Braga, cidade natal da sua família. "Agradeço profundamente a honra conferida", afirmou Jorge Miranda, qe garantiu ainda que "onde está um português, aí está Portugal". Jorge Miranda disse ainda que não conhece "outro país que eleve um poeta a dia nacional". O constitucionalista realçou o uso da língua portuguesa e garantiu que "intercionalizar não pode significar desnacionalizar".