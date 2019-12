Marcelo Rebelo de Sousa diz que portugueses estão mais despertos para problema dos sem-abrigo

O Presidente da República considerou este domingo que as consciências dos portugueses "estão mais despertas" para o problema dos sem-abrigo, e que atualmente já não se "faz de conta" que não existe, pelo que a mudança "não pode parar".

"E as consciências estão mais despertas. Comparando o que era o país há quatro anos e o que é hoje, hoje o país já não faz de conta que não há quatro mil, cinco mil, seis mil pessoas sem teto, percebe que é preciso ajudar a resolver esse problema, é preciso fazê-lo com o Estado, com municípios, com responsáveis políticos e responsáveis nacionais e autárquicos, e com a sociedade civil", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Por isso, "esse despertar da consciência é uma grande mudança que ocorreu, e agora não pode parar", uma vez que "durante muito tempo, muitos portugueses fingiam que não havia" pessoas em situação de sem-abrigo nas ruas e "olhavam para o lado" quando passavam por alguém nesta condição, vincou.