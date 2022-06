Marcelo Rebelo de Sousa envia condolências à família de Fernando Pinto Monteiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de tomar conhecimento do falecimento de Fernando Pinto Monteiro, transmite à família "sentidas condolências".Marcelo Rebelo de Sousa, recorda, em comunicado, o exercício da magistratura ao longo da vida profissional, como Procurador da República, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, Juiz Conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça, e Procurador-Geral da República.

Fernando Pinto Monteiro, antigo Procurador Geral da República, morreu esta quarta-feira, aos 80 anos de idade.