O Presidente da República vetou o decreto sobre inseminação pós-morte e devolveu-o ao Parlamento. Marcelo alegou questões “no plano do direito sucessório que o decreto não prevê, uma vez que não é acompanhado da revisão, nem assegurada a sua articulação, com as disposições aplicáveis em sede do Código Civil”. Marcelo Rebelo de Sousa diz que isto pode gerar ...