Marchas de São João voltam às ruas em Gaia

Perante cerca de um milhar de espetadores, desfilaram as Marcas da Associação Cultural e Musical de Avintes, Associação Cultural e Recreativa "Os Amigos Vilarenses" (Mafamude/Vilar do Paraíso), Orfeão da Madalena, Grupo Folclórico da Madalena e Associação de Solidariedade Social da Madalena, Grupo Folclórico Etnográfico de Santa Marinha de Crestuma,Academia de Artes de Arcozelo, Associação Recreativa Canidelense "Clube do Amor" e Cavaquinhos do Amor e Tuna Musical de Santa Marinha.

A 25ª edição das Marchas de S. João, em Gaia, voltaram às ruas, esta noite de sábado, na praça de Aljubarrota.