Maria de Sousa, a "figura ímpar" da Imunologia e da Ciência em Portugal

Maria Ângela Brito de Sousa ficou reconhecida através de investigações e estudos que, em parte, contribuíram para a definição da estrutura das funções dos órgãos que compõem o sistema imunulógico. Responsável pela fundação do Mestrado em Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, em 1985, a investigadora portuguesa contribuiu, em muito, para uma área fundamental da saúde que ensina neste momento o País a combater a pandemia de coronavírus.Maria de Sousa morreu esta terça-feira, aos 81 anos, vítima do novo coronavírus. A cientista estava internada no hospital na Unidade de Cuidados Continuados do Hospital de São José, em Lisboa.O curso de Medicina, concluído em 1963 na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, foi apenas a primeira porta aberta para um percurso ligado à saúde, à investigação e ao ensino.Nascida em Lisboa em 1939, a imunologista portuguesa passou pela Universidade de Glasgow, na Escócia, como Leitora. Viajou depois para os EUA, onde foi Professora Associada na Escola de Estudos Pós-Graduados de Cornell Medical College. Na ocasião foi igualmente Membro Associado e Diretora do Laboratório de Ecologia Celular no Memorial Sloan Kettering Cancer Center do Sloan Kettering Institute (SKI), em Nova Iorque.Responsável pela descoberta da área timo-dependente, conhecida universalmente por área T, a investigadora portuguesa foi igualmente autora de artigos científicos reconhecidos internacionalmente e fundamentais para a definição da estrutura das funções dos órgãos que compõem o sistema imunológico.E foi precisamente o estudo do sistema imunológico dos pacientes com hemocromatose hereditária que a ajudou a fundar o Mestrado em Imunologia, em 1985, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). A investigação sobre a patologia não ficaria por aqui e prosseguiu mais tarde entre o ICBAS, o Hospital Geral de Santo António e o Instituto de Biologia Celular e Molecular (IBMC).Maria de Sousa, docente e investigadora na Universidade do Porto, deu um enorme contributo na vertente académica. A cientista liderou a fusão de três mestrados que deram origem primeiro programa doutoral em Portugal - Programa Graduado em Biologia Básica e Aplicada (GABBA), identificado além-fronteiras como um programa de excelência.A sua Última Aula foi proferida em 2009, no Salão Nobre do edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto. A Professora Catedrática de Imunologia, que ali leccionou entre 1985 e 2009. Um ano mais tarde foi-lhe confiado o título de Professora Emérita da instituição.O reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, afirma que a investigadora recebeu "merecido reconhecimento internacional numa altura em que ser cientista, particularmente uma mulher cientista, não era tarefa fácil".

A sua morte, considera o reitor, "é uma perda enorme para a Universidade do Porto e para a academia portuguesa", mas salienta a honra da instituição ao ter acolhido a docente na década de 80, para "desenvolver brilhantemente o seu trabalho como docente e investigadora".

A investigadora portuguesa acumula no currículo vários prémios e distinções, nomedamante o prémio Bial Merit Award in Medical Sciences, em 1994, e no ano seguinte a condecoração de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.Em 2004 recebeu o Prémio Estímulo à Excelência, atribuído pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior e em 2011 o Prémio Universidade de Coimbra.Em 2012 foi novamente condecorada, desta vez como Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, título que foi renovado em 2016 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.Em 2014, lançou o livro "Meu Dito, Meu Escrito", uma "colecção de textos preparados em resposta a convites ou obrigações vindos de lugares tão diferentes como a Academia de Ciências de Lisboa, o Festival de Paredes de Coura, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Porto Cidade de Ciência, e outros", segundo escreve a editora Gradiva.2016 foi um ano igualmente importante ao receber a distinção pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aGrã-Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada, uma das mais importantes ordens honoríficas atribuídas pelo chefe de estado."Figura ímpar da ciência portuguesa", com uma "carreira brilhante", e também "um exemplo de cidadania". Foram estas as palavras utilizadas por Marcelo Rebelo de Sousa para lamentar a morte da imunologista esta terça-feira, vítima da Covid-19.