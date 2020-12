Inchaço e dor de cabeça: especialista revela possíveis efeitos secundários da vacina contra a Covid-19

Ao minuto Atualizado a 3 de dez de 2020 | 11:38

11:24 | 03/12 João Gonçalves, da Faculdade de farmácia, explica o que faz a vacina ao sistema imunitário. Segundo o especialista, é preciso "criar memória" imunológica para que a imunidade seja a longo prazo.



"O melhor dos cenários seria uma imunidade de vários anos", afirma o especialista. A imunidade da Covid, explica, é o "desenvolvimento de anti-corpos anti-virais para evitar o crescimento da doença".



O especialista explica ainda que os "doentes moderados e graves apresentam normalmente uma resposta imunitária mais forte" e os doentes assintomáticos têm menos anticorpos que infetados que estiveram nos cuidados intensivos.



Sobre a imunidade, o especialista exemplifica o caso da gripe em que "as pessoas com mais de 50 anos têm menos de capacidade de resposta às vacinas". "As pessoas com mais idade têm menos capacidade responder às vacinas", afirma.



João alerta ainda que "a vacina vai não criar imunidade igual para todas as pessoas" e a imunidade de grupo também é um incógnita.

11:11 | 03/12 Manuel do Carmo Gomes, professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, começa por dizer "boas notícias, chegamos ao pico mais cedo, entre 18 e 21 de novembro".



Significa, explica o professor, que o "pico dos contágio terá ocorrido cinco dias mais cedo, entre 12 e 15 de novembro, que ocorre pouco depois das medidas do Governo".



O especialista defende que as medidas do Governo conseguiram abrandar a quantidade de casos e é importante não as levantar para já.



10:46 | 03/12 Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, faz uma análise dos últimos meses, a partir de agosto, e diz que "houve um primeiro aumento do índice de transmissibilidade no final do mês de agosto, que foi o período associado ao final do período de férias". Registou-se depois um decréscimo próximo do início do estado de contingência, mas com o início das aulas notou-se um aumento mais acentuado culminando num Rt acima de 1,2 no início do mês de outubro.



O epidemiologista afirma que, a partir de outubro, em Portugal, a transmissibilidade registou um decréscimo e as "várias medidas que têm vindo a ser implementadas" estão em consonância com este factor.



A transmissibilidade tem "vindo a crescer de forma sustentada desde meados de outubro". Atualmente, a média do Rt está abaixo de 1 (0,99). O pico foi do R foi a 6 de novembro.



Quanto à posição de Portugal em relação à Europa, o nosso país atinge o Rt muito próximo de 1 (0,99) e entra em fase de decréscimo.



10:31 | 03/12 Óscar Felgueiras, da faculdade de Ciências da Universidade do Porto, explica a situação epidemiológica na ARS Norte avançando que "há uma descida generalizada em quase todos os distritos".



Há ainda "um abrandamento de crescimento generalizado".



A primeira semana de novembro ficou marcada por ser a fase de maior incidência, após esse semana, e impostas as medidas do Governo, houve uma descida marcada, conclui Óscar Felgueiras.



A primeira faixa etária a atingir o pico foi a dos 20 aos 29 anos. A com menor incidência é a dos 70 aos 79 anos e a dos acima dos 80 anos "está com incidência muito elevada".







10:26 | 03/12 O grupo etário entre os 60 e 80 anos mostrou-se estar "mais protegido", porém, os idosos com mais de 80 anos continuam a ser um problema, alerta o especialista André Paralta Santos.



Quanto às hospitalizações, apesar de já termos passado o pico das incidências, ainda não há pico dos internamentos que estará para breve, segundo a previsão dos especialistas da DGS.



O especialista da DGS afirma ainda que prevalece a taxa de infeção provocada em contexto familiar, mas que é desconhecida origem de 77% dos casos.



Sobre a mortalidade, "parece estar a esboçar-se um pico e que, o que seria de esperar era que o pico da mortalidade fosse depois do pico das hospitalizações".

10:18 | 03/12 "Atingiu-se o pico no dia 25 e há tendência de descida que esperamos que seja consolidada nos próximos dias", começa por explicar André Paralta Santos, da Direção-Geral de Saúde.



O especialista explica ainda a "curva da incidência cumulativa a 14 dias" avançando que a tendência da curva é agora decrescente.



A região Norte tem vindo a registar números menores e a Região de Lisboa e Vale do Tejo e Centro também apresentam uma tendência de descida. No Alentejo a tendência inverte-se e está a subir.



Está a decorrer a reunião entre os partidos e especialistas do Infarmed. Marta Temido começou a reunião com uma síntese do que vão ser as intervenções. Vai ser feita a análise da situação epidemiológica atual e haverá uma segunda parte dedicada à vacinação cujas incertezas ainda são muitas.O Plano de Vacinação será apresentado esta tarde às 15h30.